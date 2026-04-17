北海道大学総合博物館の展示が一部リニューアルされ、むかわ町で発見されたカムイサウルスの全身骨格・完全版がお披露目されました。これが、むかわ町で発見されたカムイサウルスの全身骨格・完全版です。リニューアルした北大総合博物館に展示されています。今回、発見されていない部分がデジタルで復元され、「完全版」が完成したということです。（北海道大学小林快次総合博物館教授）「北大の魅力が博物館に詰ま