燕市の割烹料理店「魚竹本館」が4月3日をもって事業を停止し、破産による整理を予定していることがわかりました。負債総額は、約1億500万円が見込まれています。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、魚竹本館は1968年創業の割烹料理店で仕出しなども手がけていましたが、新型コロナ禍以降は宴会や法事などの開催が減少・簡素化し、集客が低迷していました。 また、採算的にも恵まれず借入金の返済