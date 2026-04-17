北海道大学が物流大手の鈴与とネーミングライツ契約を結び、新たな愛称の誕生を祝う記念式典が開かれました。「Suzuyo Mirai Square」と名付けられたのは、北大・北図書館２階のフロアです。静岡に本社を置く「鈴与」は、北海道から九州までおよそ１５０の物流センターを展開している物流大手です。今回、鈴与が「ネーミングライツ」のパートナーに選ばれ、５年間の契約を締結しました。（鈴与鈴