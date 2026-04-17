能登の景勝地・巌門を巡る遊覧船で流れる「音声ガイド」。制作したのは、地元・石川県の志賀高校の生徒たちです。17日、開かれたお披露目会の様子を取材しました。実際の音声ガイド「能登金剛遊覧船をご利用いただきありがとうございます。福浦港まで約20分間の音声ガイドは志賀高校の生徒が担当します」「お願いします」能登の美しい海岸の景色をめぐる石川県志賀町の遊覧船で、17日から音声ガイドの担当をする志賀高校の3年生た