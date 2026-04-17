タレントの鈴木蘭々（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。ガチャピン、ムックとの3ショットを披露し、注目を集めている。「『みんなのポンキッキーズ展P-kiesforEveryone』が4月17日PARCOMUSEUMTOKYOではーじまーるよー」と懐かしい言い回しで書き始めた鈴木。「いち早く足を運ばせて頂きました〜」と報告した。「かつての職場スーツの前にて（笑）」とウサギの着ぐるみとの自撮りを公開。ガチャピンとムッ