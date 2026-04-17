歌手のささきいさお（83）が16日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。尊敬する人物を明かした。同番組で、フリーアナウンサーの八木亜希子が「お休みの日に何をされてるんですか？」と質問。野球好きというささきは「大谷翔平が大好き。漫画を超越してる人物。だから彼が出て来ると凄い」といい、「同じ時代に生きてて良かった」と打ち明けた。そして「僕は日本ハムファイターズの“ファイターズ