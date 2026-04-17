サッカー元日本代表の中田英寿氏（49）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。緊張のほぐし方を明かす場面があった。中田氏は昨年に引き続き、自身がオーガナイザーを務め、東京・六本木ヒルズで開催中の「CRAFT SAKE WEEK 2026」会場からの生中継に登場。スタジオのメンバーからは「すげえ！」と声が上がった。ゲストの「timelesz」松島聡はスタジオから「試合前、試合終わったとき、試合前の表彰式