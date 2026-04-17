ビジネスパーソンの首や肩の不快感は諦めるしかないのか。産業医の池井佑丞さんは「近年の研究で、デジタルデバイスの使用時間が長いほど、首や肩の痛みのリスクが高まることが一貫して示されている。スマートフォン操作やPC作業の姿勢には注意したほうがいい」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■働くだけで「スマホ首」になる時代朝の通勤電車でニュースアプリをチェックし、エ