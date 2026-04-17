ジャーナリストの鈴木エイト氏が１７日、文化放送のラジオ番組「長野智子アップデート」に出演。高市早苗首相の情報発信について私見を述べた。番組では高市首相が国が備蓄している医療用手袋５０００万枚を５月から放出すると表明したニュースを紹介。中東情勢の悪化により、地域の診療所などから医療用手袋の供給を不安視する声が上がっており、懸念の解消を目指す。これらの政府の対応についてコメントを求められた鈴木氏