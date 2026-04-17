京都府南丹市に住む小学生・安達結希さん（１１）が亡くなった事件で１７日、献花台が設置された。結希さんの遺体は今月１３日の同市内で発見。父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕され、結希さん殺害に関する供述もしているという。１７日朝、男性が献花台を設置。今回の事件について「ただただ驚いた」と切り出し「これから毒蛇が出る季節なので、万が一ケガをされたら大変なので。（山の中に入られて）歩き