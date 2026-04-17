あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「デジタルモンスター」の略語は？「デジタルモンスター」の略語はなんでしょうか？ヒントは、携帯型液晶玩具として誕生していますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「デジモン」でした！デジモンは、携帯型液晶玩具『デジタルモンスター』として