韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」の意味は？「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、食事と健康に関する慣用句です。「밥이 보약이다（パビ ポヤギダ）」はどういう意味なのでしょ