妊活において、男性側の関与が遅れがちになる構図が改めて浮かび上がった。医療法人社団マイクロ会が、妊活中または予定の男性236人を対象に実施した調査（2026年4月、インターネット調査）によると、最も見てみたい動画テーマは「男性不妊の主な原因」（45.3％）だった。さらに最もクリックしたくなる動画タイトルは「妊活中の男性は何を検査すべき？」で42.4％となっており、何をすればよいのか分からないという初期段階の迷い