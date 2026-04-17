人気女子プロゴルファーの都玲華（大東建託）が、４月２５日のプロ野球・ＤｅＮＡ―巨人戦（午後１４時、横浜スタジアム）で始球式を務めることが１７日、動画配信サイト「Ｕ―ＮＥＸＴ」から発表された。同試合は「スポーツ観るなら！Ｕ―ＮＥＸＴＤＡＹ」として開催。Ｕ―ＮＥＸＴで配信されている国内女子プロゴルフツアーから都の始球式登場が決定した。都は「ストライクを目指して練習しています。ぜひ、球場やＵ―ＮＥ