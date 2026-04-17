大型で強い台風4号は、マリアナ諸島を北上中です。明日18日にかけて「強い」勢力で小笠原近海を北上するでしょう。小笠原諸島にはすでに大しけとなり「波浪警報」が発表中です。明日18日夜遅くにかけて、うねりを伴った高波に警戒してください。19日も高波の影響が続くでしょう。大型で強い台風4号マリアナ諸島を北上中今日17日(金)午後3時現在、大型で強い台風4号はマリアナ諸島を時速15キロで北東へ進んでいます。中心気圧は96