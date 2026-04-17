◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、今季１勝でメルセデスランキング２位の菅楓華（ニトリ）が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、昨季開幕戦ののダイキンオーキッドレディス以来３度目の首位発進を決めた。１９９８年度生まれの「黄金世代」ツアー未勝利の山路晶（森六グループ）が５バーディー、