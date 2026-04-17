夏を先取りする爽やかなスイーツが、洋菓子ブランド「フランセ」から登場♡軽やかなチュイールに果実の美味しさをぎゅっと閉じ込めた新作は、見た目の可愛さと上品な味わいを両立。期間限定＆限定店舗での販売という特別感も魅力です。手土産やご褒美スイーツとしても注目したい、今だけの贅沢な一品をご紹介します♪ 爽やか果実のチュイールサンド 新登場の『果実をたのしむチュイール