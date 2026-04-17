映画館の魅力を発信するプロジェクト「映画館に行こう！」実行委員会は、映画館スタッフの投票によって受賞作品を決定する新たな映画賞「映画館大賞」を創設し、第1回授賞式を5月12日に開催することを発表した。【画像】「映画館大賞」のロゴ本賞は、日々観客の反応を間近で感じている映画館スタッフが、「映画館でこそ観てほしい作品」を選出するもの。全国550館以上に案内し、延べ3000人以上のスタッフの投票によって、2025