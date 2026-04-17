タレントJOY（41）が17日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、生涯忘れられない記憶について語った。かつて仕事でハリウッドの大スターをインタビューしたことがあるという。「ディカプリオに会ったんですよ。仕事でですけど、インタビューさせてもらって。凄いですよ、ハリウッドスターのオーラ」。オスカー俳優レオナルド・ディカプリオであると実名を挙げた。インタビュー後、ディカプリオから