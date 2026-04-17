先ほど発表されたコメの平均価格は9週連続で値下がりし、およそ7か月ぶりに3800円台となりました。農林水産省によりますと、今月6日から12日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は前の週より60円安い3873円となりました。9週連続の値下がりです。歴史的な高値水準だった前の年の同じ時期より344円安く、3900円を切るのは去年8月末以来、およそ7か月ぶりです。また、業者間でコメを取引する際の代表的な指標