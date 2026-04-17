元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が17日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生放送で、憧れの女優との対面に涙を流す場面があった。番組にはこの日、主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（監督石井裕也）が公開された女優・綾瀬はるかがゲスト出演。番組MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太が「凪ちゃんがね、綾瀬さんが憧れの人で」と振ると渋谷は涙を浮かべて目をウルウル。「もう本当に…人