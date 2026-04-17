女性アイドルグループ・アイドリング!!!の元メンバーでタレント佐藤ミケーラ倭子（30）が17日、Xを更新。自身の誕生日に結婚を発表した。「ご報告です。私、佐藤ミケーラ倭子は結婚いたしました」と報告。さらに「ゼクシィで撮影したウェディングフォト」も合わせて公開した。自身のYouTubeでも結婚を発表。お相手については「本当に人間です」とおどけた上で「SNSをやってるとか、そういう活動をしている方ではないです」と告白。