全国公開中のイ・レ主演韓国映画『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』より新たな場面写真とキム・ヘヨン監督のコメントが到着した。 参考：キム・ヘヨン監督がソン・ソックの魅力を語る『大丈夫、大丈夫、大丈夫！』本編映像 本作は、韓国映画で初めて、第74回ベルリン国際映画祭「Generation Kplus」部門の最優秀作品賞にあたるクリスタル・ベア賞を受賞したヒューマンドラマ。監督を務めたのは、ドラマ『恋愛体質～