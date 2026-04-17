農林水産省が発表した今月12日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より60円値下がりし、5キロあたり3873円でした。平均価格が3800円台まで値下がりしたのは去年8月以来です。スーパーなどコメの在庫が積み上がっていることを背景に、平均価格は9週連続で値下がりしています。また、業者間での取引価格も、3月は2月と比べて玄米60キロあたりで1711円下落していて、過去最大の下げ幅となっています。