大分市の交差点で今年1月、自転車を運転していた女性を飲酒運転してひき逃げした罪に問われている46歳男が17日の初公判が開かれ、起訴内容を認めるも、事故の内容は「覚えていない」と供述しました。 アルコール等影響発覚免脱と道路交通法違反の罪で起訴されているのは、大分市の無職・甲斐光一被告（46）です。 起訴状によりますと、甲斐被告は今年1月、大分市の交差点で酒を飲んだ状態で車を運転し、自転車に乗って横断