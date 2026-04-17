空手女子で２１年東京五輪銀メダリストの清水希容さん（３２）が１６日、雰囲気一変の姿を公開し、注目を集めた。ネイビーのシャツを羽織ったさわやかなコーデのショットを投稿。コメント欄やＳＮＳなどでは「とてもキュートでスタイリッシュ」、「似合いすぎて、可愛すぎて、あかんやつですわ」、「綺麗すぎる」、「ますます美人になってる！」との声が寄せられていた。