水田の稲穂農林水産省は17日、農業協同組合（JA）などの集荷業者と卸売業者が2025年産米を今年3月に売買した際の「相対取引価格」について、玄米60キロの全銘柄平均で前月比1711円安の3万3345円だったと発表した。在庫が積み上がっていることが背景にあるとみられ、06年8月の調査開始以来、下落幅は過去最大となった。ただ前年同月比では1.3倍の高値水準が続いている。3月は89銘柄中、44銘柄で価格が下落した。取引数量の多い