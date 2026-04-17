取材に応じる日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長＝17日、広島市Jリーグで広島の総監督などを務め、16日に85歳で死去した今西和男さんの葬儀・告別式が17日、広島市内で営まれ、日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長ら約220人が弔問した。筑波大の後輩にあたり、日本協会で同時に強化委員を務めた時期もある田嶋氏は「本当、突然だった。もうちょっと話したかった」と別れを惜しんだ。会場のスクリーンには選手、監督時代の映像