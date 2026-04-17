農林水産省は17日、集荷と卸売業者が今年3月に2025年産米を売買した際の「相対取引価格」は、玄米60キロの全銘柄平均で前月比1711円安の3万3345円だったと発表した。06年8月の調査開始以来、過去最大の下落幅だった。