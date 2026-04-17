「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）ドラフト３位・大塚瑠晏内野手（東海大）が、球団のルーキー一番乗りで１軍初昇格を果たした。２軍では１４試合に出場して打率・２６７、１本塁打、６打点をマーク。「ファームにいるときからしっかり準備していたので、もう今日からやってやるぞっていう気持ちです」と、初々しく心境を語った。２軍の新潟遠征のために移動しようとしていた１６日昼に、新庄監督からＳＮ