抗議文を提出する市民団体「教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま」の岸直人さん（左）＝17日午後、広島市市民団体「教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま」は17日、広島市の松井一実市長が3月の記者会見で、職員研修での戦前の「教育勅語」の引用をやめると明らかにした際、引用への抗議を念頭に「政争の具にされたくない」などと発言したことへの抗議文を市側に提出した。松井氏は3月27日の定例会見で、本