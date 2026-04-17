【モデルプレス＝2026/04/17】デビュー30周年を迎える及川光博（おいかわ・みつひろ／56）が、オリジナルアルバム「TAKE IT ROSY！」をリリースする。「3年で契約が切れてアルバイトに戻ると思っていた」と笑う彼が、なぜ30年もの間輝き続けてこられたのか。「職業：ミッチー」という唯一無二の存在を確立したエンターテイナーが語る、ワンアンドオンリーを目指し続ける人生哲学に迫った。【モデルプレスインタビュー】【写真】及