5月24日（日）Kアリーナ横浜にて最後の来日公演「Wu-Tang Forever: The Final Chamber」を開催するウータン・クラン（Wu-Tang Clan）が、ロックの殿堂（Rock & Roll Hall of Fame）入りを果たした。栄誉の重み、フィル・コリンズへの愛、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン再結成の夢を語った、RZAの最新インタビューをお届けする。ウータン・クランのロックの殿堂入り式典でのパフォーマンスについて、RZAはまだそれほど深く