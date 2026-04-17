親が作ってくれた愛情たっぷりの手作り弁当。しかし、もしその味が理由でいじめられてしまったら……？ 今回は、数あるグルメ漫画の中でも異彩を放つ熱血人情グルメコミック『食キング』（土山しげる著）の第1話「洋食の王様」の胸熱エピソードをご紹介します。 愛情はあるが客は来ない…潰れかけの洋食店「ミツバチ」 舞台は、すっかり客足が遠のいてしまったレストラン「ミツバチ」。店主はスーパーの安