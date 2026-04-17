アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/17営業日時点＝ 大連ポリエチレン 1.05％ 上海異形鉄筋 0.41％ 大連とうもろこし 0.12％ 上海銅 -0.28％ 上海重油 -0.62％ 上海ゴム -1.3％ ＊数値は前日比％