ポンド売り一服、英国債の下落は小幅にとどまる＝ロンドン為替 ロンドン朝方に売りが先行したポンドだが、足元では下げ一服となっている。スターマー首相をめぐる政治不透明感で英国債に売り圧力が懸念されるなか、本日は小幅の動きにとどまっていることが、ポンドの買い戻しにつながっているようだ。英10年債利回り0.8ｂｐ上昇の4.852％と小幅の上昇で取引されている。 ポンドドルは1.3505付近を安値に、足