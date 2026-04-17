近年、首都圏で起きている、「中学受験ブーム」。都心ではクラスの6〜7割が中学受験をすることが珍しくなくなっている。【漫画】「家族の恥部」として扱われ……教育虐待を受けた少女のその後春は、受験を目指す家庭にとってスタートの時期だが、ブームの過熱に伴って起きているのが、親の「中受転職・休職・離職」の問題だ。子供の中学受験をきっかけに、親がこれまでの働き方を大きく変えたり、休職したり、時には離職した