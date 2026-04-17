福井市の株式会社ふくいのデジタルが運営するスマートフォンアプリ「ふくアプリ」（会員22.3万人※2026年3月現在）は24日午前10時から、着地型（現地決済型・現地消費型）ふるさと納税機能を追加、サービスを開始する。第一弾として、福井・勝山市へのふるさと納税に対応する。勝山市に「ふくアプリ」を通じて「ふるさと納税」をすると、返礼品として勝山市内の登録店舗ですぐに使える「ふくいはぴコイン」が受け取れる。勝