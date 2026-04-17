１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組がこの日、現役引退を表明したことを報じた。２人で出場した２度目の五輪で、日本フィギュアスケート界に歴史を刻んだ「りくりゅう」。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転劇は、日本中を感動の渦に巻き込んだ２人の