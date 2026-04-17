2026年4月17日（金）放送『兵動大樹のほわ～っとエエ感じ』にてゲストに芸人 代走みつくにさんが登場！ @ABCラジオ ほわっとの前半からまるでパーソナリティーのように登場している代走みつくにさん。実はほわっとに出演するのはなんと３年ぶり！話は代走みつくにさんの趣味である妄想の路線図、駅便りを描いていることについて深掘り。 ©️ABCラジオ 一見、どこかの路線図のように見えるこ