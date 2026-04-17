ボートレース江戸川の6日間シリーズは、5日目が17日に行われた。準優11Rは郷原章平（44＝福岡）が、3コーストップスタートから豪快に捲って快勝。優出一番乗りを決めた。当地2連続優出と近況水面相性の良さを発揮してみせた。「今日が一番いい足をしていた。スタート練習でもスリット手前から自分が一番前に進んでいると思って、自信を持って行った。行き足が良かったし、良かったレース足も変わっていないと思う」と仕上がり