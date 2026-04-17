新潟市内のパン店の店員が包丁で脅されけがをした事件で、現行犯逮捕した男を警察は強盗致傷の疑いで再逮捕しました。強盗致傷の疑いで再逮捕されたのは、無職の袖山修容疑者（77）です。16日朝、新潟市中央区にあるパン店に押し入り、店の包丁を奪って20代の女性店員に対して「金を出せ」などと脅し、抵抗した店員の首や手に切り傷を負わせた強盗致傷の疑いが持たれています。袖山容疑者は店から200メートルほど離れた歩道で、刃