【「素晴らしき冥婚のススメ」「S女子高トイレのオハナさん」】 4月17日公開 「素晴らしき冥婚のススメ」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月17日、午前在処氏による読切マンガ「素晴らしき冥婚のススメ」と「S女子高トイレのオハナさん」をCOMIC Y-OURSにて公開した。 「素晴らしき冥婚のススメ」は、三度の飯より悪役令嬢が好きな歴史学者・マサノリが、400年前に処刑されたマリ}