【第16話】 4月14日公開 第16話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月14日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第16話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第16話では、アーカードがインテグラルに命令を要求する。彼女の下した判断に満足した彼は、包囲を固める敵小隊へ正面から打って出る。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社