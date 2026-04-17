2月20日に始まった、秋田市の「食べてトクトク！最大20％戻ってくる！秋田市キャッシュレスキャンペーン！」が、予定より3週間以上も早く終了することになりました。秋田市は、キャンペーンの還元額が予算の上限に達する見込みから4月26日に終了すると発表しました。このキャンペーンは、秋田市内の飲食店に多くの人に足を運んでもらおうというもので、原材料の価格高騰の影響で売り上げが減少した飲食店の支援