ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年4月17日から23日までのチラシは「ゴールデンウィーク準備号！」。連休中のお出掛け、旅行、帰省などあらゆるシーンで活躍する快適ウェアが大集合しています。上質リネンや高機能ボトムス、多彩なラインアップのTシャツ、快適エアリズムなど、機能性とデザイン性を両立した初夏にぴったりのアイテムをお得にゲットできるチャンスです。中でも特に注目のアイテムを厳