チャーリーxcxが発案・主演を務めA24とタッグを組んだ映画『The Moment（原題）』が、『the moment／ザ・モーメント』の邦題で6月5日より渋谷ホワイトシネクイントほかで全国順次公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。 参考：『嵐が丘』古典文学を現代ポップカルチャーとして再定義チャーリーXCXの楽曲が胸を打つ 本作は、アルバム『BRAT（