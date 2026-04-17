チャーリーxcxが発案し自ら主演を務める映画『the moment／ザ・モーメント』が、6月5日より渋谷ホワイトシネクイントほか、全国の劇場で順次公開される。また、あわせて予告編およびポスタービジュアルも公開となった。 （関連：BTSがチャーリーXCX、ザラ・ラーソンとコラボグループへの信頼高める粒ぞろいの楽曲を分析） 本作は、映画スタジオA24とチャーリӦ