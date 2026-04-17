BABYMETALが、新曲「from me to u（Major Lazer Remix）」を本日4月17日にリリース。また、あわせて同曲のリリックビデオも公開となった。 （関連：【映像あり】BABYMETAL、「from me to u（Major Lazer Remix）」リリックビデオ） 本楽曲は、6月26日にCapitol Recordsより発売される最新作『METAL FORTH（DELUXE EDITION）』からの第1弾先行トラック。また、日本国内ではCD作品『METAL FORTH (Deluxe Japan Edition)