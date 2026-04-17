来週のドル円相場は、早ければ今週末にも開かれる米国とイランの第２回和平協議の結果に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００銭～１６１円００銭。 トランプ米大統領は１６日、イランとの戦闘終結に向けた２回目の交渉を週末に開く可能性に言及した。トランプ氏は同日にイスラエルとレバノンが１０日間の停戦で合意したとも発表しており、中東紛争の長期化懸念が和らげば質への逃避から積み